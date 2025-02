Zaniolo 10 anni dopo al Franchi. Il Corriere dello Sport: "Che disponibilità"

Il Corriere dello Sport - Stadio dedica la sua prima pagina a Nicolò Zaniolo che oggi al Franchi dovrà prendere in mano la Fiorentina e dimostrare a chi lo ha criticato che può ancora dare tanto al calcio italiano. È l'ex giocatore di Roma e Atalanta ad essere il favorito per sostituire l'assente - per squalifica - Moise Kean contro il Como alle 12:30, a dieci anni di distanza da quando poco più che 15enne seguiva le partite della Fiorentina da bordo campo, nel ruolo di raccattapalle.

Palladino dovrà scegliere per il ruolo di prima punta tra Zaniolo, Beltran o Gudmundsson ma negli ultimi test l'ex Atalanta sembra aver dato le garanzie giuste anche se in conferenza stampa disse subito di sentirsi un esterno ma di essere a disposizione del proprio allenatore. Un segnale importante, sottolinea il quotidiano, per un giocatore che a Firenze si gioca tanto e che ha dato disponibilità assoluta a Palladino: nelle ultime uscite da prima punta in nerazzurro non è andata benissimo - in particolare in Supercoppa - ma contro il Como è pronto a prendersi Firenze.