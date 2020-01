VLAHOVIC, Ragazzo d'oro con l'Inter nel destino

Nel destino di Dusan Vlahovic c'è l'Inter e c'è San Siro. Come sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, è stato alla 'Scala del Calcio' che il giovane attaccante serbo ha esordito in maglia viola, lanciato da Stefano Pioli come primo classe 2000 a giocare in Serie A con la maglia della Fiorentina. Adesso non è più una promessa della Primavera, ma un attaccante in rampa di lancio capace di scalare le gerarchie dell'attacco gigliato e di segnare, proprio contro l'Inter, un gol decisivo che salvò Montella dall'esonero arrivato la partita successiva. Stasera potrebbe partire dalla panchina, ma chissà che non si esibisca in un'altra rete come quella.