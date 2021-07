VLAHOVIC, La sfida è il prolungamento del contratto

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, si concentra anche su Dusan Vlahovic. Tutti vogliono il serbo, ma la Fiorentina ha alzato un muro invalicabile lmeno per la stagione che sta per iniziare. La vera sfida sarà fargli prolungare il contratto che è in scadenza nel giugno 2023 e saranno necessari altri incontri e altre proposte perché Dusan ha fame di segnare, di mettersi in mostra e nel frattempo le “corteggiatrici” europee sono sempre di più e pronte a fare follie per lui in futuro.