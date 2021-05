VLAHOVIC, L'offerta viola (ritoccata) per il rinnovo

Tiene banco anche il futuro di Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla situazione legata al rinnovo contrattuale dell'attaccante in scadenza nel giugno 2023. Una situazione che non spaventa il club viola, più che disposto ad andare incontro alle richieste dell’attaccante. L'agente del giocatore è in città, anche se ancora non si registrano incontri con i dirigenti della Fiorentina soprattutto perché calciatore ed entourage stanno valutando i vari scenari.

Sarebbe in arrivo anche una proposta ritoccata verso l’alto visto l’exploit impressionante nel girone di ritorno. A Vlahovic la Fiorentina sarebbe pronta a corrispondere un ingaggio da circa 3 milioni raggiungibili con più di un bonus, e seppure non sia una scelta apprezzatissima anche l’eventualità di porre una clausola rescissoria (comunque elevata, sugli 80 milioni) non è del tutto esclusa.