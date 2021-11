VLAHOVIC, A soli due gol dal record di Kurt Hamrin

Il Corriere dello Sport nel suo approfondimento odierno su Dusan Vlahovic scrive che l’attaccante ha fame di successi, adagiarsi non fa parte del suo Dna, a maggior ragione adesso, con grandi sogni finalmente a portata di mano. Ha ancora sette partite, da qui alla fine del 2021, per provare a stabilire il record assoluto di marcature in A che appartiene da 61 anni a Kurt Hamrin, l’unico viola ad aver mai segnato 27 reti in un anno solare. Dusan è a quota 25, manca poco per lasciare il segno in maniera indelebile ed è ora che il serbo vuole l’allungo.