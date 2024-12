VITORIA, Tra campionato e CL: il profilo dei lusitani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione oggi in edicola traccia un profilo del Vitoria Guimaraes, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. Domani sera i viola affronteranno una formazione dal rendimento completamente diverso tra il campionato e le coppe europee. In Liga portoghese i bianconeri sono sesti in classifica a grande distanza dalle tre big del paese Sporting, Porto e Benfica, mentre in Conference League, con 4 vittorie e un pareggio in 5 gare, sono secondi a più uno sulla Fiorentina. La rosa dei lusitani ha un valore totale di circa 47 milioni di Euro.

Non sarà a disposizione, a causa di un infortunio, per la gara di domani l'ex di turno Bruno Gaspar, che a Firenze ha disputato 17 gare nella stagione 2017-2018. Tra i gicatori di maggior talento ci sono il centrocampista portoghese di origini austriache Tomas Handel, l'esterno destro brasiliano Kaio Cesar, e il centravanti, per lui 5 gol e 4 assist in stagione, Nelson Oliveira. Il capitano invece è il portiere Bruno Varela.