VIOLA, Una marcia in più con il vero Milenkovic

Aveva pensato a lungo a come festeggiare a dovere le sue prime 200 presenze con la maglia della Fiorentina e alla fine Nikola Milenkovic ha scelto di farlo nel modo più naturale possibile. Ovvero segnando, dote che il serbo - pur essendo per ruolo un giocatore con ben altre priorità - ha via via affinato nel corso degli anni, riuscendo già nel 2020 a diventare il centrale con almeno dieci reti all’attivo più giovane nei top-5 campionati europei. Logico dunque che, quando per i viola la posta in palio inizia ad alzarsi, entrino in gioco anche tutti e 195 centimetri del difensore, che con la rete del momentaneo 2-1 sul campo del Sivasspor ha idealmente messo la parola fine non solo al discorso qualificazione ma anche a un periodo per lui piuttosto complicato. Tra infortuni, lenta ripresa e, prima ancora, un rendimento non in linea con le sue reali potenzialità. C’è una persona che però, anche davanti a qualche leggerezza di troppo o a una marcatura più leggera del solito, non ha mai smesso di credere in Milenkovic. Ed è Vincenzo Italiano, l’uomo che l’ex Partizan è andato ad abbracciare in panchina dopo aver fatto centro nella sfida di Conference League. Un gesto simbolico che tuttavia tradisce quello che tra i due è ormai diventato un rapporto di profonda stima reciproca, mai venuto meno anche nei momenti di difficoltà.