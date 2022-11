VIOLA, Si fa sul serio: il programma di dicembre

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio per dare forza e consistenza alla rincorsa, la squadra viola ha un obbligo accanto all’obiettivo/compito sopra accennato: sbagliare il meno possibile nei cinque turni che il calendario proporrà a gennaio. La prima amichevole è fissata già per giovedì ad Arezzo contro gli amaranto locali che disputano il campionato di Serie D: quelle saranno le riprove vere che contano e che daranno le risposte cercate e volute da Italiano verso il Monza. Dopo l’Arezzo, i boliviani dell’Always Ready al Franchi (mercoledì 7), quindi il triangolare in Romania con il Rapid Bucarest di Mutu e il Borussia Dortmund (sabato 10) e infine - anche se non è da escludere un altro appuntamento internazionale prima di Natale - la nuova trasferta stavolta in Corsica per affrontare il Bastia (mercoledì 14).