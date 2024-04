VIOLA, Possibile maratona: una partita ogni 2,8 giorni

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport sottolinea che andare fino in fondo alle coppe, per Atalanta e Fiorentina, significa prepararsi a un infernale giro del pallone in 40 giorni - per la precisione 39 - da oggi al 2 giugno, con possibili undici partite da giocare se consideriamo le finali di Coppa Italia e della coppa europea di competenza. Alla rispettabile media di una gara ogni 2,8 giorni, per di più con lo spettro incombente di tre supplementari. Una follia, ma molto realistica, per Gasperini e Italiano.