VIOLA, Ora mancano cinque amichevoli: ecco quali

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, NUOVA SERATA A POZZA DI FASSA IL 19 LUGLIO La Fiorentina non si ferma alla serata di Canazei, ma ha in mente nuovi momenti da dedicare ai propri tifosi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il 19 luglio, ovvero martedì prossimo, è in programma una nuova serata a Pozza di Fassa nella... La Fiorentina non si ferma alla serata di Canazei, ma ha in mente nuovi momenti da dedicare ai propri tifosi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il 19 luglio, ovvero martedì prossimo, è in programma una nuova serata a Pozza di Fassa nella... NOTIZIE DI FV DODO, A SPASSO PER MILANO PRIMA DI DIVENTARE VIOLA Una delle notizie odierne più lette sulle pagine di FirenzeViola.it è relativa a Dodo. Il terzino dello Shakhtar Donetsk è a un passo dal vestire il viola, e mentre aspetta di essere ufficialmente tesserato dal club di Commisso, trascorre il tempo... Una delle notizie odierne più lette sulle pagine di FirenzeViola.it è relativa a Dodo. Il terzino dello Shakhtar Donetsk è a un passo dal vestire il viola, e mentre aspetta di essere ufficialmente tesserato dal club di Commisso, trascorre il tempo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi