Dodo, tra rinnovo e voci di mercato. La Nazione: "Dieci giorni per evitare un caso"

La Nazione fa il punto sul futuro di Dodo.Tra dieci giorni il calciatore sarà a Firenze per rispondere alla convocazione in vista del ritiro al Viola Park. La situazione è chiara: il club viola e il giocatore sono legati da un contratto ancora sufficientemente lungo e la prospettiva di un rinnovo è stata sbandierata, forse anche discussa, ma non ha mai dato segnali di arrivare a una conclusione positiva. Da qui all’accendersi delle voci di mercato il passo è stato breve.

Si sono agitati nomi di maxiclub come il Barcellona e hanno preso corpo sondaggi accattivanti come quello della Juventus e poi del Milan. La Fiorentina lo valuta 20-25 milioni, ma non vuole rischiare di arrivare alla scadenza naturale del contratto (2027) e quindi essere libero, a costo zero, dopo aver rispettato gli accordi attuali con la Fiorentina. Scenario delicato ma non impossibile.