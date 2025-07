Napoli in pressing su Kean. Impallomeni: "Credo che lo vorranno senza clausola: dopo il 15/7"

Il Napoli sta spingendo per Moise Kean. Il centravanti della Fiorentina è seguito molto dal club azzurro e della possibilità che l'operazione vada in porto ha parlato, in diretta su TMW Radio, l'opinionista ed ex calciatore Stefano Impallomeni: "Ha fatto la sua stagione migliore, ha portato qualità alla Fiorentina. Con Conte potrebbe diventare più forte e non mi meraviglia che lo abbiano messo nel mirino.

È molto forte, è migliorato, c'è una clausola e se vuoi Kean per me agirà dopo offrendo di meno. Per me non ne offre 52 ma lo vuole prendere a meno facendo una trattativa dopo il 15 luglio".