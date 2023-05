VIOLA, La la maledizione delle reti in semifinale Uefa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Nazione ricorda oggi quello che per la Fiorentina è un piccolo tabù da sfatare a proposito dei gol segnati in una semifinale Uefa. Come spiega il quotidiano, nelle ultime 4 semifinali disputate dai viola nelle manifestazioni Uefa, i gigliati non solo non hanno mai vinto ma hanno segnato solo 2 reti, l’ultima delle quali con Batistuta il 10 aprile 1997 a Barcellona quando il “Re Leone” zittì il Camp Nou. Da quella sera sono passate 5 gare valide per le semifinali Uefa, per un totale di 510 minuti, senza reti all’attivo. L’ultimo successo in una semifinale Uefa risale addirittura all’11 aprile 1962, in Coppa delle Coppe, quando i viola si imposero a Budapest sull’Ujpest per 1-0. Risale, invece, alla gara d’andata di quell’edizione l’ultima rete segnata a Firenze dai gigliati in una semifinale Uefa, esattamente il 21 marzo 1962, quando una doppietta di Hamrin permise alla Fiorentina di imporsi sui magiari.