"Viola in semifinale. Ora il Betis", così La Gazzetta dello Sport

"Sotto il diluvio e quasi affogata nelle sue incomprensibili paure, la Fiorentina si salva salendo sull’arca di Moise. Un grande gol di Kean consente ai viola di pareggiare il ritorno con il Celje e di approdare alle semifinali di Conference League". Così si apre l'articolo de La Gazzetta dello Sport di analisi del match del Franchi tra Celje e Fiorentina. La Fiorentina ha giocato sotto ritmo, ha commesso troppi errori e nella ripresa ha permesso ai modesti sloveni di riaprire una gara che sembrava chiusa con il gol di Mandragora.

Il gol di Kean maschera alcuni limiti, sia caratteriali che tecnici, con il Betis in semifinale ci vorrà qualcosa in più perché l'asticella si alza sensibilmente. Maggiore intensità, più idee e una migliore capacità di leggere i momenti della partita, servirà tutto questo contro gli spagnoli per provare a centrare la terza finale consecutiva. Nella ripresa contro il Celje i viola hanno tenuto il pallone appena per il 24,1% del tempo. Segno che la formazione di Palladino non è riuscita a gestire la gara. Se contro gli sloveni questo è bastato per passare, contro il Betis servirà molto di più.