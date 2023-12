VIOLA, Il "patto del sushi" nella cena offerta da Italiano

Il Corriere dello Sport - Stadio parla della cena avvenuta ieri sera a Firenze per la Fiorentina, offerta da Vincenzo Italiano come promesso dopo la vittoria contro il Monza (QUI le immagini esclusive di Firenzeviola.it). anta voglia di stare insieme, di fraternizzare con i giocatori nuovi (anche se, ormai, i rapporti nello spogliatoio si sono più che consolidati) e di pensare positivo in vista dell’impegno di domani contro il Torino, l’ultimo di un 2023 da record (quella con i granata sarà per Biraghi e soci la partita numero 64 dell’anno solare) che ha visto fin qui i viola qualificarsi per primi nel girone di Conference, strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia e piazzarsi al quinto posto in classifica a una sola lunghezza dalla zona Champions.

C’erano davvero tutti, da Beltran a Castrovilli fino al giovane Dalle Mura, in quello che i più ambiziosi hanno già rinominato il "patto del sushi".