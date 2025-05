La lezione in finale e i valori umani: Italiano ha convinto il Milan, che lo sonda per la panchina

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia in casa Milan è tempo di voltare pagine e guardare già al futuro. La posizione di Sergio Conceicao sembra ormai segnata e il Diavolo sta scegliendo con cura il tecnico da cui far partire la ricostruzione. E dopo aver sondato Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, scrive La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno allacciato rapporti anche con Vincenzo Italiano. Fresco vincitore della Coppa Italia, l’allenatore del Bologna era già da tempo sul taccuino dei dirigenti, ma il modo in cui si è preso la vittoria di mercoledì sera ha “incantato” il club di via Aldo Rossi che adesso studia se l’ex guida dello Spezia e della Fiorentina, sotto contratto con Saputo fino al 30 giugno 2026, sia un’opzione praticabile.

La “lezione” impartita dal Bologna all'Olimpico nella finale di pochi giorni fa ha impressionato Furlani, Moncada e Ibrahimovic e adesso il quarantasettenne di Karlsruhe è un’idea concreta per la panchina. Per il gioco aggressivo che esprime, per il lavoro che fa sulla squadra, ma anche per i valori morali che ha evidenziato dedicando la vittoria della coppa alla famiglia dell’ex dirigente della Fiorentina, Joe Barone.