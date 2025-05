Sono sedici i prestiti pronti a rientrare: da Valentini a Favasuli, ecco chi

Nel mese di giugno la Fiorentina sarà inondata da una marea di calciatori in esubero che rientrerà alla base. Lo ricorda il Corriere dello Sport - Stadio facendo un punto sui sedici giocatori pronti a tornare a Firenze a partire da luglio. Sarà accolto a braccia aperte Nicolas Valentini, mandato a Verona solo per poterlo riavere pronto in estate. Occhio invece a Christian Kouame, che rientrerà da Empoli infortunato.

L'ivoriano si è rotto il crociato del ginocchio destro e avrà bisogno di un po' di tempo per recuperare. Farà ritorno da Monza Alessandro Bianco, così come Christensen dopo il playout con la Salernitana. Si rivedrà Sabiri, ma anche Amatucci, Gentile, Distefano, Fortini e Lucchesi per quanto riguarda i giovani. Per finire con Ikoné, Biraghi, Nzola, Sottil, Brekalo, Barak e Favasuli: tutti pronti a rientrare ma già con la valigia in mano.