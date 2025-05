Ma Caprini non era il vice Kean? Per lui 7'. E la gestione delle riserve fa discutere

L’allenamento andato in scena ieri al Viola Park non ha portato in dote buone notizie: come scrive La Nazione, Kean e Gudmundsson continuano a lavorare a parte e in vista dello scontro diretto di domenica col Bologna l’attacco della Fiorentina rischia di essere pressoché azzerato. Beltran e Zaniolo sono squalificati dunque l’unica pedina disponibile, ad oggi, dovrebbe essere Colpani, oltre ai giovani che fin qui Palladino ha aggregato alla prima squadra. Già, i giovani.

Ma non doveva essere Caprini il vice Kean nel momento del bisogno? A dichiararlo del resto era stato lo stesso tecnico e invece i numeri raccontano altro, ovvero che l’attaccante tuttofare della Primavera da gennaio ha messo insieme due presenze per un totale di 7’. Ma a lasciare perplessi, al di là della gestione dei baby, è un po’ tutto l’utilizzo della panchina da parte dell’allenatore, che da dopo la sessione invernale sembra aver diviso la squadra in due: i titolari e le riserve.