VIOLA, Il miglior avvio di stagione dell'era Commisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono passati nove anni dalla prima Fiorentina di Paulo Sousa che nel campionato 2015/2016, dopo 11 giornate, si trovava al comando con l'Inter a 24 punti. E dopo un Fiorentina-Frosinone vinto dai viola per 4-1 la Fiesole a fine partita cantava "Salutate la capolista". Come afferma La Repubblica-Firenze, in città è tornato lo stesso entusiasmo di nove anni fa, con la differenza che nessuno nomina la parola Scudetto.

Adesso la squadra di Raffaele Palladino vola sulle ali dell'entusiasmo: terzo posto a 22 punti e a tre lunghezze dal Napoli capolista. La classifica corta sta aiutando certamente i viola ad essere così in alto e una cosa in comune con la prima viola di Sousa c'è: Palladino ha ereditato la lacerazione tipica della fine di un ciclo ed è ripartito, come Sousa, da nuovi innesti. C'era anche lo stesso direttore sportivo di ora, Daniele Pradè. Per quanto riguarda i numeri, Sousa nelle prime 11 aveva ottenuto 8 vittorie e tre sconfitte mentre Palladino ha fatto 6 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. Entrambe le squadre hanno segnato 22 gol e ottenuto una striscia di cinque vittorie consecutive. E poi gli attaccanti: Kalinic nel 2015 fece 6 gol in 11 partite, ora Kean ne ha fatti già 5.

Fatto sta che questo avvio rappresenta la migliore partenza dell'era Commisso, persino della stagione 2021-2022, la prima con Italiano in panchina e con Vlahovic che aveva già messo a segno 8 gol. Quell'anno la Viola aveva 18 punti ed era distante 13 lunghezze dalla vetta. L'ultimo scoglio in campionato prima della sosta è rappresentato dal Verona e tornando al paragone con Sousa, l'allenatore portoghese a novembre mantenne la vetta. Palladino può salirci in caso di vittoria e approfittando dello scontro diretto tra Inter e Napoli, in attesa di poter ritrovare Gudmundsson che dovrebbe tornare a disposizione della squadra nella sfida contro l'Inter. A proposito dell'islandese, ieri la procura ha deciso di ricorrere in appello alla sentenza di assoluzione e quindi il giocatore sarà nuovamente giudicato la prossima estate.