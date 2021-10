VIOLA, Sapo-Callejon: riparte il duello per la fascia

Come sottolinea questa mattina l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, in vista di Lazio-Fiorentina sono due i giocatori che battagliano per avere la maglia dal 1' in attacco assieme a Gonzalez e Vlahovic e sono Saponara e Callejon. Saponara cerca la seconda di fila da titolare non solo per confermarsi protagonista, ma anche per perorare una causa non di secondaria importanza: quella del contratto. Che è in scadenza, che a giugno lo porterà su strade differenti da quelle della Fiorentina se non interverranno elementi nuovi mentre Callejon dovrà lottare, visto che con un Saponara così il posto da titolare non ce l’ha più “garantito”. Lo spagnolo ha esperienza, qualità, senso tattico e un’abitudine che pochi hanno ad affrontare sfide di questa importanza: contro la Lazio, oltretutto, sono già sei i gol realizzati in carriera, tutti ovviamente con la maglia del Napoli.