VIOLA, Esame trasferte al rientro dalla sosta nazionali

Mentre i calciatori viola non sono ancora rientrati al Viola Park, oggi ultimo giorno di riposo concesso da Palladino prima della ripresa degli allenamenti, al rientro dalla sosta la Fiorentina sarà attesa da un tour de force con sette gare, di cui 5 in trasferta, fino al 10 novembre. Proprio lontano da Firenze la formazione di Raffale Palladino dovrà cercare di migliorare le sue prestazioni. Se al Franchi infatti i gigliati hanno ottenuto tre vittorie, contro Lazio, New Saints e Milan, e tre pareggi contro Venezia, Puskas Akademia e Monza, fuori casa Biraghi e compagni sono ancora alla ricerca della prima vittoria.

Se la classifica di Serie A considerasse solo le gare in trasferta i viola sarebbero in fondo alla graduatoria con appena due punti conquistati in tre uscite. Insomma l'obiettivo deve essere quello di crescere in personalità e invertire la marcia, a partire dalle prime due trasferte a Lecce domenica in campionato e in Svizzera, contro il San Gallo, in Conference League. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.