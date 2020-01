VIOLA, Due baby promossi coi grandi: Chiorra e...

Come riporta questa mattina l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, ci sono al momento due giovani che sanno catturando l’attenzione dei dirigenti della Fiorentina all’interno del vivaio viola: il primo che potrebbe gravitare presto in orbita viola è Christian Dalle Mura, classe 2002 versiliese di Pietrasanta, perno della difesa della squadra di Bigica (nonché di tutte le nazionali giovanili in questi anni) e dotato di un’ottima uscita con il pallone tra i piedi. Altro baby che interessa in vista di una promozione è il portiere Niccolò Chiorra.