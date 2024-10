VIOLA, Da Parisi a Beltran. In 4 in cerca di un'occasione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione apre le sue pagine dedicate alla Fiorentina con un articolo che analizza la situazione di quattro giocatori che contro i New Saints proveranno a trovare più spazio di quello avuto fino ad ora in campionato. Si tratta di Parisi, Kayode, Richardson e Beltran. Partendo da Parisi, l'ex terzino dell'Empoli fin qui ha racimolato appena 122 minuti tra Serie A e Conference Lerague. Un bottino misero che è dettato anche dal fatto che davanti a lui nelle gerarchie, nel ruolo di terzino o esterno sinistro, ci sono Gosens e Biraghi. Capitolo Kayode. Il giovane esterno destro di fascia, che l'anno scorso aveva stupito tutti per le sue doti, nonostante le tante richieste dalla Premier League, soprattutto da parte del Brentford che era disposto ad investire cifre importanti per lui, è rimasto alla Fiorentina. Il club viola lo ha blindato considerandolo un capitale su cui continuare ad investire, ma fino a qui per il classe 2004 appena 17 minuti in campionato.

Poi c'è Richardson. Il marocchino è un talento ancora da lanciare visto che lo si è visto solamente in due occasioni in Serie A. Contro il Venezia in casa, alla sua prima uscita stagionale, aveva anche fatto vedere delle buone potenzialità. Infine Beltran, l'argentino è il grande punto interrogativo della rosa viola. Arrivato ormai l'estate scorsa dal River Plate con un robusto investimento da parte del club gigliato, il Vikingo quest'anno sta trovando poco spazio anche per il ruolo in cui Palladino lo vede, ovvero prima alternativa a Kean come punta centrale. Per avere più spazio, visto anche l'affollamento sulla trequarti, una soluzione potrebbe essere rappresentata da un cambio modulo con il passaggio ad un attacco a due.