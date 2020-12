VIOLA, Da oggi la squadra torna ad allenarsi

Vacanze già finite per la Fiorentina. Smaltita l’ebrezza per la storica vittoria in casa della Juventus, i giocatori di Cesare Prandelli si sono ritrovati ieri al centro sportivo. L’intero gruppo si è sottoposto ai tamponi. Approfittando dei sei giorni di ferie che spettavano da contratto, molti giocatori sono tornati a casa per passare il Natale in famiglia. Coloro che sono stati all’estero come Ribery, i sudamericani ma anche Duncan e Lirola, ieri hanno effettuato anche il test sierologico. Non solo: adesso il programma prevede che per dieci giorni dovranno stare in isolamento preventivo. Questo significa che, durante la giornata, usciranno da casa soltanto per andare al centro sportivo ad allenarsi. Così facendo non avranno alcun contatto con altre persone. Il primo allenamento della settimana sarà svolto nella giornata di oggi, al mattino, mentre il primo gennaio 2021 è previsto il pranzo di squadra al centro sportivo e una seduta di lavoro nel pomeriggio. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.