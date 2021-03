VIOLA, Con le big 8 sconfitte su 9. Il Milan intanto...

In vista della gara di domenica contro il Milan, La Nazione fornisce due considerazioni: 1) Mai la Fiorentina ha vinto due gare consecutive in campionato, una volta sola le è successo – era ottobre – sommando il successo di Udine al passaggio del turno in Coppa Italia contro il Padova; 2) Contro le big il bottino è misero assai, otto sconfitte su nove partite e 23 gol subiti. Unica eccezione, il clamoroso 3-0 a Torino contro la Juve (22 dicembre, reti di Vlahovic e Caceres, più l’autogol di Alex Sandro): una soddisfazione rimasta isolata negli incroci contro le prime sette della classifica, contro le quali la Fiorentina - si legge - ha sbattuto solenni craniate. Le premesse non sono dunque granché, ma il 4-1 di Benevento potrebbe aver finalmente vitaminizzato la Fiorentina, che alcuni passi in avanti ha fatto nella lotta per non retrocedere, ma continua a essere coinvolta pesantemente nella zona pericolosa. Attenzione al Milan, che non è nella sua versione migliore, anche sotto il profilo del morale, ma i numeri raccontano che in 13 trasferte ha messo insieme 34 punti, con una media di 2,62 a gara, più di qualsiasi altra squadra di Serie A.