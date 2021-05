VIOLA, Che addii: dubbio FR7, Caceres e Callejon

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si fa un bilancio di quelli che sono i giocatori destinati a salutare la maglia viola al termine della gara di oggi a Crotone che coinciderà col termine del campionato: di sicuro ci saranno cambiamenti in difesa, dove mancheranno sia Pezzella sia Milenkovic, ma anche a centrocampo dove è scontato l'addio di Borja Valero. Stesso discorso per Eysseric e Maxi Olivera, anche loro arrivati a scadenza, così come Caceres e Ribéry. Per loro due, però, resta un enorme punto interrogativo. Potrebbe rinnovare, o no. Dipenderà (anche) dalle indicazioni del prossimo allenatore. La possibilità che anche per loro sia l’ultima, però, è concreta. Tra quelli pronti a salutare ci sono poi Malcuit e Barreca, arrivati in prestito e che non saranno riscattati. Senza contare i tanti incerti, come Callejon, per esempio: per lui sarà il mercato a decidere.