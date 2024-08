VIOLA, Caleidoscopio di emozioni al VP. Amrabat in gruppo

FirenzeViola.it

La Fiorentina torna oggi al Viola Park e come scrive La Nazione la sensazione è che ci saranno emozioni contrastanti in quello che il quotidiano definisce "un caleidoscopio di emozioni". Ci sarà felicità per la possibilità di riabbracciare Martinez Quarta, ma anche la sorpresa e la diffidenza nel ritrovare dopo un anno Sofyan Amrabat.

Il tecnico tuttavia non farà distinzioni e già da oggi, quando la Fiorentina riprenderà ad allenarsi in vista degli ultimi tre appuntamenti amichevoli di agosto, includerà da subito tanto l’argentino (destinato a diventare uno dei nuovi leader tecnici della sua formazione) quanto l’ex United nel gruppo che in meno di dieci giorni sarà chiamato a confrontarsi con Montpellier.