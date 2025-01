VIOLA, Bondo e Marì: con il Monza tra campo e mercato

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze) analizza la sfida di questa sera tra Monza e Fiorentina anche in chiave mercato. Pradè e Goretti, sfruttando il match di campionato in programma questa sera all'U-Power Stadium, incontreranno i dirigenti biancorossi per parlare di due calciatori brianzoli, Pablo Marì e Warren Bondo. Nonostante le smentite da parte del direttore generale viola Alessandro Ferrari il difensore ex Arsenal è il nome richiesto da Palladino per rinforzare la sua difesa. La trattativa è in corso, il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento, ma la chiusura non è così vicina. Si sta ancora trattando tra le due società anche per l'inserimento di Moreno, gradito ai brianzoli, come contropartita tecnica. Oltre a Pablo Marì, Monza e Fiorentina discuteranno anche di Bondo. Difficile però che i biancorossi si privino a gennaio di due calciatori così importanti con una salvezza da provare a conquistare.

Le alternative in mediana portano a Frendrup, per il quale il Genoa ha fissato un prezzo troppo elevato, Lovric dell'Udinese e Matic del Lione. Situazione da monitorare anche quella relativa a Luiz Henrique. Il Botafogo avrebbe aperto all'offerta da 20 milioni più bonus dei viola e ora la palla passa all'esterno classe 2001 che è cercato anche da Lione e Crystal Palace. Capitolo uscite. Il Bologna è interessato sia a Biraghi, se non parte Lykogiannis l'affare salta, sia a Ikonè. Per l'esterno francese però i viola vorrebbero almeno un prestito con obbligo di riscatto.