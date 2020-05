VIOLA, Attesa per gli allenamenti veri

In attesa di capire se la Fiorentina opterà davvero per non fare il maxi-ritiro pre campionato in vista degli allenamenti collettivi (ammesso che possano partire con l’inizio della prossima settimana), Pezzella e compagni anche ieri hanno proseguito nelle sedute individuali, lavorando ancora una volta con il pallone (anche Iachini è passato per organizzare il lavoro in vista dei prossimi giorni). Dodici calciatori si sono presentati al mattino al centro sportivo, il resto della squadra ha fatto altrettanto nel pomeriggio. A riportarlo è La Nazione.