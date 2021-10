VIOLA, Adesso ti serve ancora più l'estro dei singoli

L'edizione odierna de La Nazione analizza questa mattina quelli che fino ad oggi sono stati i difetti della Fiorentina all'interno di un percorso in ogni caso molto positivo: alla squadra viola - si legge - manca quella qualità necessaria per sbloccare le partite complesse che richiedono l’estro del singolo. Un esempio: Gonzalez, anonimo per buona parte della partita col Napoli, ha avuto l’unico guizzo all’altezza delle sue qualità quando nella ripresa ha fatto fuori il proprio difensore con un tunnel, servendo una palla rasoterra con Vlahovic che l’ha mancata in modo clamoroso per uno come lui. Ecco, un guizzo estraneo agli schemi studiati a tavolino: un'intuizione che solo chi ha tecnica e talento può tirare fuori al momento giusto. Per candidarsi a essere la sorpresa del campionato può bastare anche così e andrebbe benissimo.