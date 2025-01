Vice-Kean, la Fiorentina si allontana da Tzimas. Ma prende corpo l'ipotesi Arnautovic

Tra i tanti tasselli che sta cercando di sistemare la Fiorentina c'è anche il famoso vice-Kean, da perfezionare ancor di più adesso che è andata in porto la cessione di Kouamé all'Empoli. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, si allontana sempre di più l'opzione Stefanos Tzimas: l'attaccante classe 2006 si sta convincendo di voler fare un percorso di crescita più graduale possibile, rimanendo in prestito al Norimberga fino a giugno.

Di conseguenza per i viola torna concreta l'opzione Marko Arnautovic, che ha chiesto un contratto valido per i prossimi 18 mesi e un ingaggio pari a 2,5 milioni di euro a stagione: dall’Inter può partire se Correa darà maggiori garanzie o se arriverà un sostituto. Sarebbe una soluzione da ultime ore di calciomercato, con l'ex Bologna che ha già dato il suo benestare alla Fiorentina per un ipotetico trasferimento.