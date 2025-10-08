Verso Milan-Fiorentina, La Gazzetta dello Sport: "Pioli vuole rialzarsi nel suo San Siro"

La Gazzetta dello Sport mette il focus sul ritorno in campo tra una decina di giorni quando la Fiorentina giocherà a San Siro contro il Milan e Pioli sarà il grande ex della sfida. Una gara speciale per lui dal punto di vista della carriera e dei sentimenti, perché torna per la prima volta da avversario a San Siro, ma anche sotto l'aspetto della pressione perché l'allenatore spera in una svolta per regalare una gioia a Firenze.

Il primo compito è lavorare sulla testa e sulla concentrazione dei calciatori perché la sconfitta con la Roma è un'altra gara in cui gli errori individuali hanno pesato sul risultato. Quella con il Milan sarà, per Pioli, una serata dalle forti emozioni.