VERSO CAGLIARI, Nzola-Belotti: ballottaggio davanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Si va a Cagliari, ma il pensiero va ad Atene. Per questo, Vincenzo Italiano deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione in vista di questo terzultimo impegno stagionale. A sei giorni dalla finale di Conference, può essere troppo presto per fare turnover ma la parola d'ordine è 'zero-rischi'. Il dubbio maggiore riguarda l'attacco e, lo scrive il Corriere Fiorentino,vale sia per oggi che per mercoledì prossimo.

Andrea Belotti infatti ha alle spalle un periodo non semplice e per ritrovare la condizione ha bisogno di giocare mentre M'bala Nzola vive una specie di rinascita. Di certo tra i due sarà staffetta, con Ikoné, Beltran e Castrovilli favoriti per partire dal primo minuto. Per archiviare il campionato, e dare ufficialmente il via all’operazione Olympiacos.