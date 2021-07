VENUTI, Mister Italiano è un vincente. La fascia?...

Eletto leader dallo spogliatoio e dagli ultrà, Lorenzo Venuti, fiorentino classe 1995, è diventato un punto di riferimento della Fiorentina: "Per me è un sogno che si avvera e un motivo d’orgoglio. È sempre stato il mio obiettivo affermarmi in viola e diventare uno dei punti di riferimento della squadra". Del resto, solo un fiorentino può "trasmettere cosa significa giocare per questa maglia e rappresentare la gente e la città di Firenze, e io posso farlo. Poi — continua Venuti — ogni giocatore deve avere motivazioni personali. Motivazioni che, quando vanno di pari passo con quelle della squadra, possono fare la differenza per raggiungere obiettivi importanti. La fascia di capitano? Fino a quando sarà con noi, il capitano sarà German. Se poi dovesse andare via, sceglieranno il suo erede la società, l’allenatore e il gruppo".