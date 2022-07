VENTURATI, Ritiro? In montagna ne beneficia recupero

Giambattista Venturati, storico preparatore atletico di Cesare Prandelli nella sua prima esperienza alla Fiorentina e poi in Nazionale, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino, nella quale ha parlato della preparazione atletica in relazione a quest'anno che sarà molto particolare: "Non è indispensabile come la tecnica, ma è molto importante. Un giocatore in vacanza fa un riposo assoluto di 7-10 giorni, ma la preparazione comunque non serve tutto l'anno".

In seguito si è espresso anche sulla scelta di andare in montagna in ritiro, come farà la Fiorentina: "L'aumento di globuli rossi in un acclimatamento di 10-15 giorni avviene solo in parte a quelle quote. Il vantaggio però è nel recupero post allenamento e nella qualità del sonno. Mondiale? Ci sarà una doppia periodizzazione, non una preparazione per partire forte o piano. Noi con Prandelli facemmo ritiri invernali perché in Italia i campi erano ghiacciati e furono sempre utili: garantirono una buona base su cui impostare il prosieguo del campionato. Conference? Noi cambiammo preparazione solo nei 10-12 giorni prima dei preliminari di Champions dando più spazio ai lavori con la palla".