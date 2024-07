VALENTINI, La Roma rallenta. Lo vuole a 0 a Gennaio

FirenzeViola.it

Nicolas Valentini, difensore centrale del Boca Juniors, è uno dei possibili obiettivi di mercato della Fiorentina, che cerca di rinforzare il proprio reparto difensivo. Tuttavia, sul giocatore di origine italiana c’è una fila di club interessati provenienti proprio dalla Serie A. Oltre alla Fiorentina, la concorrenza include Lazio, Como e Roma.

Proprio la squadra di De Rossi, che negli ultimi giorni sembrava la più vicina al giocatore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembra per il momento allentare la presa. Valentini, tra l'altro, si svincolerà a parametro zero a dicembre, una soluzione che il club capitolino vorrebbe portare avanti, bypassando il Boca. Questo stallo potrebbe però riaprire la strada a chiunque sia disposto a comprare il giocatore in estate, evitando così di aspettare gennaio per averlo a parametro zero.