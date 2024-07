USCITE, Per Ikoné e Nzola quasi tutto fermo: il punto

FirenzeViola.it

Estranei in questa prima parte di ritiro rispetto al gruppo squadra, Jonathan Ikoné e M'Bala Nzola sono da tempo nella lista delle uscite della Fiorentina. Il club di Commisso spera di vendere al più presto due calciatori ai margini del progetto tecnico, le cui partenze potrebbero portare introiti fondamentali per ravvivare il mercato in entrata. Una speranza che va per adesso scemando, come scrive il Corriere dello Sport.

Il quotidiano come Ikoné (ieri rientrato in gruppo dopo una settimana di allenamenti a parte), avrebbe già avuto l’occasione, ma ha detto no alle offerte in arrivo dal Qatar (compresa quella dell’Al-Duhail allenato dal suo ex tecnico Galtier che l’aveva lanciato al Lilla, trampolino proprio verso Firenze), mentre per Nzola siamo fermi alla richiesta di prestito avanzata dal Cagliari a suo tempo e respinta dalla Fiorentina.