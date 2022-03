USCITE, Igor e Milenkovic nel mirino della Juventus

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non sono infiniti, per questo in casa Juventus sono a lavoro per un restyling della difesa. Come si legge sulle pagine di Tuttosport i bianconeri da tempo si sono iscritti alla corsa per Antonio Rudiger. Il tedesco è in scadenza con il Chelsea, ma la concorrenza non manca: Bayern Monaco e Real Madrid sono le due sfidanti più accreditate per la Juventus, il prossimo mese sarà determinante. Alternative Quello di Rudiger però non è il solo nome sulla lista di Cherubini: nel mirino anche i due centrali della Fiorentina, il brasiliano Igor e Nikola Milenkovic.