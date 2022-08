TWENTE, Gli olandesi ci credono: "Ce la faremo"

Nonostante la sconfitta per 2-1 al Franchi, in Olanda si respira un’aria di fiducia intorno al Twente di Ron Jans. "Risultato che offre buone prospettive" recita ad esempio il ‘Telegraaf’. Il quotidiano orange sottolinea come nel primo tempo la Fiorentina abbia dominato dopo un inizio disastroso del Twente, mentre nella ripresa sia riuscito a rialzarsi, ottenendo un risultato che tiene ancora tutto aperto. Sempre il ‘Telegraaf’ esalta la prova dell’attaccante ceco Václav Černý, autore del gol del 2-1, che due stagioni fa ha subito un grave infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di esprimere al massimo le proprie potenzialità. Potenzialità che il classe 97’ ha mostrato nella gara contro i viola, scrive il quotidiano, realizzando la rete che mantiene vive le speranze degli olandesi. "Fiorentina infuriata come una tempesta viola" scrive invece ‘Tubantia’, quotidiano di Enschede, che nel post partita ha intercettato le parole di Leon Ten Voorde, dirigente del Twente, che ha ammesso come nella prima frazione la partita sembrasse un «ragazzini contro uomini», mentre si ritiene fiducioso per giovedì prossimo. Anche l’attaccante Ricky Van Wolfswinkel è rimasto deluso dall’inizio gara della sua squadra. Il calciatore, come ha riportato Espn.Nl, si è rivolto ai suoi compagni con parole dure: "Non si può cominciare una partita in quel modo. Sembravamo dei bambini in gita scolastica a Firenze. Fortunatamente ci siamo ripresi nel secondo tempo".