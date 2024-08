TUTTOSPORT, Sale Nico per la Juve. Dipende da... Chiesa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione di Tuttosport parla dell'interesse della Juventus per Nico Gonzalez, spiegando come il ds Giuntoli stia tenendo sott'occhio diverrsi profili. Il muro del Dortmund per Adeyemi (chiedono 50 milioni) hanno bloccato le trattative e nelle ultime ore sono in costante ascesa le quotazioni di Nico Gonzalez, in virtù anche di un canale di comunicazione aperto e fluido con la Fiorentina. In viola si è già trasferito Kean e l’attaccante potrebbe non essere l’unico a compiere la tratta questa estate. Palladino è alla ricerca di un paio di centrocampisti, e il gradimento nei confronti di McKennie non è un mistero.

In seconda fila rispetto all'argentino ci sono Pepé e Francisco Conceicao. Tutto dipende da Chiesa, in uscita nelle intenzioni del club. Se così non dovesse avvenire, però, il dt bianconero dovrebbe limitare la ricerca a un solo profilo, anziché due, ritrovandosi anche a gestire uno spinoso caso interno.