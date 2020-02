TUTTOSPORT, Lirola: "Coi viola sogno la Champions"

Domani contro la sua ex squadra, la Juventus, Pol Lirola centrerà le 100 presenze in Serie A: "Un traguardo importante - dichiara lo spagnolo a Tuttosport -, per un giovane non è facile ritagliarsi uno spazio in un campionato difficile come quello italiano". Ovviamente, sollecitato sull'argomento, il terzino afferma che il modo migliore per festeggiare sarebbe con una vittoria contro i bianconeri: "Nel calcio nessuna squadra è imbattibile". Dopo alti e bassi, a Firenze, il classe '97 sta vivendo ora il suo periodo più roseo: "Gli inizi non sono facili, ma ora sto cominciando a mostrare le mie qualità". Infine, una parola sui suoi obiettivi futuri: "Fare un giorno la Champions, sarebbe bello riuscirci con la Fiorentina, e arrivare in Nazionale".