TUTTOSPORT, Iachini si consola con la maglia

Tuttosport, questa mattina in edicola, si concentra sulla gara di ieri, parlando di un Napoli nervoso quando col passare dei minuti, ieri, non riusciva a far breccia in una Fiorentina chiusa e compatta, pericolosa solo con Vlahovic (a segno ma in fuorigioco) e una ripartenza di Ribéry. L’episodio chiave, va detto, non era stato ravvisato da Abisso: è stato Chiffi al Var a richiamarlo segnalando una trattenuta su Rrahmani di Milenkovic già precedentemente a rischio rosso. Rivista l’azione l’arbitro dopo tre lunghi tesissimi minuti ha assegnato il penalty fra le proteste viola. Iachini avrebbe voluto un epilogo diverso e non il 16° ko stagionale, il 7° in casa, per l’ultima al Franchi alla guida dei viola. Può però consolarsi con la maglia autografata che gli hanno donato i giocatori con scritto “Grazie Beppe”.