TUTTOSPORT, Dalbert la carta Inter per Castrovilli

L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea l'interesse dell'Inter per il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Il numero che il quotidiano indica come possibile cifra per portare il classe '97 alla corte di Conte è tra i 35 e i 40 milioni di euro. Cifra simile a quanto investito dai nerazzurri la scorsa estate per Sensi e Barella. Castrovilli è in cima alla lista di Conte ma non sarà facile strapparlo alla corte di Commisso che comunque - scrive il quotidiano - a centrocampo è coperto con Pulgar, Duncan e il prossimo arrivo di Amrabat. Chissà che con un'offerta adeguata, magari con l'inserimento di Dalbert, l'Inter non possa portare via Castrovilli alla Fiorentina, conclude Tuttosport.