TOTOFORMAZIONE, Quanta Serbia. E su Jack...

Una partita che potrebbe già decidere le sorti del girone di Conference League e il destino europeo della Fiorentina. Appuntamento da non fallire per Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi questa sera contro l'Istanbul Basaksehir. Guardando i vari quotidiani questa mattina, la Viola, questa sera, ripartirà dal classico 4-3-3. In porta, come di consueto in UECL, torna Gollini. In difesa sembrerebbe essere in netto vantaggio Terzic sia su Dodo che su Venuti, stessa cosa per Milenkovic e Igor a discapito di Quarta. A sinistra confermato Biraghi. A centrocampo possibile panchina per Bonaventura. Barak, Amrabat e Mandragora i grandi favoriti per prendere posizione in mezzo al campo. Davanti fiducia a Jovic, in panchina Cabral. Ikonè in vantaggio su Saponara, dall'altro lato confermato l'imprescindibile Kouame. Di seguito tutte le probabili formazioni dei vari quotidiani.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA:

Corriere dello Sport (4-3-3): Gollini; Dodo', Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Kouame.

La Repubblica Firenze (4-3-3): Gollini; Venuti, Igor, Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikonè, Cabral, Saponara.

Tirreno (4-3-3): Gollini; Venuti, Igor, Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikonè, Cabral, Saponara.

Gazzetta dello Sport (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Kouame.

La Nazione (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Kouame.

Corriere Fiorentino (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Kouame.

FirenzeViola.it (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Kouame.