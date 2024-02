TORINO, Rodriguez è tornato. Buongiorno con la Viola?

FirenzeViola.it

Buone notizie per il tecnico del Torino Ivan Juric, che si prepara a riabbracciare due pilastri della rosa granata come Buongiorno e Rodriguez. Contro la Lazio, scrive Il Corriere di Torino in edicola questa mattina, si è già rivisto lo svizzero, portato in panchina solo a causa dell'emergenza. Il capitano del Torino viaggia quindi verso il ritorno in campo nella sfida di domani sera con la Roma.

Per quanto riguarda Buongiorno ci sarà da aspettare qualche giorno di più, con il centrale che punta alla gara di sabato prossimo contro la Fiorentina. Il controllo eseguito a Roma dal professor Giovanni Di Giacomo ha portato al via libera per il graduale rientro in gruppo e il centrale ha nel mirino la delicata sfida del 2 marzo. Il suo sarebbe un altro recupero fondamentale per Juric, anche in questo caso non soltanto per la solidità difensiva.