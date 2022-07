TORINO, Juric è infuriato e minaccia le dimissioni

"Rabbia Juric: devo dimettermi?". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato alla formazione granata. Il tecnico Ivan Juric non è soddisfatto del mercato della sua squadra. Non solo in uscita, ma anche in entrata dove vuole otto innesti. L'allenatore avrebbe fatto sentire il suo dissenso al ds Vagnati dal ritiro austriaco dei piemontesi, minacciando addirittura le dimissioni se il club granata non riuscirà a dargli ciò che vuole.