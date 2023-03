TOLDO, Vi racconto l'ultimo successo viola

FirenzeViola.it

Francesco Toldo è tornato a parlare: lo ha fatto sulle colonne del Corriere Fiorentino, a cui l'ex portiere della Fiorentina ha concesso un'interessante intervista di cui vi riportiamo alcuni passaggi: "Al momento sono fuori da tutto e non guardo nessuna partita. Sono diventato esperto di cartoni animati e basta. Seguo il calcio solo per Andrea (ndr: il figlio, gioca nella Primavera del Vicenza)".

La Fiorentina non vince dal 2001, con l'ultimo trofeo (la Coppa Italia) che fu sollevata proprio da Toldo, allora capitano di quella squadra: "Quello fu un successo molto diverso rispetto a quello del 1996, quando ad accoglierci al ritorno a Firenze alle 3 di notte furono in trentamila. Quella fu la vittoria della spensieratezza. Un po’ perché eravamo tutti più giovani e molto perché nel 2001 avevamo vissuto giorni molto difficili con tutti i problemi che aveva la società. E anche la mia preparazione alle due finali fu diversa rispetto a cinque anni prima. Poi sapevo che sarei andato via dopo otto stagioni incredibili a Firenze e volevo lasciare il club con una vittoria.. Preparai le gare contro il Parma con una meticolosità assoluta. Un esempio? Volli indossare gli stessi guanti che aveva Zoff nel Mondiale del 1982, non trascurai proprio niente".

Più forte la squadra del 1996 o quella del 2001?

"Due situazioni molto diverse e comunque la migliore Fiorentina in cui ho giocato resta quella del primo anno di Trapattoni: Batistuta, Rui Costa, Edmundo, Oliveira, Heinrich, Cois, Torricelli, mi dica le dove eravamo deboli?".

Se la finale di Coppa Italia fosse Fiorentina-Inter?

"Farei una strappo alla regola e la guarderei sicuramente. Non mi chiedete per chi farei il tifo perché non lo so sinceramente".