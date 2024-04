TIFOSI, Solo 500 a Bergamo: le richieste erano ben 3.000

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Punto biglietti in vista delle prossime trasferte - tra Coppa Italia e Conference League - per i tifosi della Fiorentina sulle pagine odierne de La Nazione. Come spiega il quotidiano, le richieste pervenute nelle ultime ore per la gara di dopodomani a Bergamo erano oltre 3.000 ma al Gwiss per tutti non c’è posto, anzi, la maggior parte dovrà restare a Firenze e seguirà la partita in televisione. I fortunati che potranno partire saranno circa 500.

La capienza del settore ospiti del Gewiss Stadium al momento è questa, considerando anche i lavori di restyling che stanno interessando lo stadio. Intanto nei prossimi giorni saranno messi in vendita i biglietti per la semifinale d’andata di Conference League con il Club Bruges in programma il prossimo 2 maggio al Franchi.