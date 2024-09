TIFOSI, Oltre mille a Bergamo per la prima del Gewiss

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà un bel colpo d’occhio quello che offriranno gli spalti del Gewiss Stadium domani per Atalanta–Fiorentina. Per la prima volta, infatti, tutto lo stadio sarà agibile dopo le limitazioni per i lavori di restyling, scrive il Corriere dello Sport. Anche i tifosi fiorentini cominciano a scaldare i motori in vista della trasferta di Bergamo: saranno più di 1100 i cuori viola presenti al Gewiss Stadium, ma non siamo lontani dal sold out in un settore ospiti rinnovato che potrà contenere 1300 spettatori in totale.