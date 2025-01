TIFOSI, La Fiesole diserta l'Olimpico. Solo 250 a Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Dopo non aver preso parte, come ogni anno ormai da qualche stagione a questa parte, alla trasferta di Torino, la Curva Fiesole diserterà anche la trasferta di domani sera all'Olimpico contro la Lazio. La motivazione è legata al caro prezzi dei biglietti per il settore ospiti. In questo caso i tagliandi riservati ai tifosi viola nel settore ospiti messi in vendita dalla società biancoceleste avevano un prezzo di 40 Euro, diritti di prevendita esclusi. Alcuni tifosi gigliati, circa 250, comunque saranno presenti nell'impianto del Foro Italico. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.